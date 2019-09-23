ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli

ABD'li Senatör: Türkiye bölge için kritik bir müttefik, F-35 programına geri alınması önemli

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

23.09.2019 13:15

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Türkiye ile daha stratejik bir ilişki kurma noktasında umutluyum; ayrıca Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli." dedi.

Kaynak: Euronews.com

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