ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
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ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'den üye olan Kentucky Senatörü Rand Paul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu açıkladı.

22.03.2020 21:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:21
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu belirtti.

Senatör Rand Paul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Kendimi iyi hissediyorum ve karantina altındayım. Herhangi bir enfekte kişiyle doğrudan temas kurmadım. Karantina dönemi bittikten sonra Senato'ya dönmeyi sabırsızlık bekliyorum ve bu zor zamanda Kentucky halkı için çalışmaya devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM DA KARANTİNADA

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, hafta sonu Başkan Donald Trump ile Florida'da bir araya geldiği Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

ÖLÜ SAYISI 340'A YÜKSELDİ

ABD'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 340'a, vaka sayısı ise 26 bin 747'ye yükseldi.

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