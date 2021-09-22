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ABD'li kayıp sosyal medya fenomeni ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
ABD'li kayıp sosyal medya fenomeni ölü bulundu

ABD'de karavanla nişanlısıyla çıktığı seyahatten sonra ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun cansız bedenine ulaşıldı.

ABD'de karavanla nişanlısıyla çıktığı seyahatten sonra ortadan kaybolan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun cansız bedenine ulaşıldı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan açıklamada, Wyoming eyaletinde günler önce ortadan kaybolan ve "Gabby" olarak bilenen ünlü youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Teton County polisi tarafından yapılan açıklamada, ön soruşturmaya göre Gabby'nin cinayete kurban gittiği ifade edildi.

Gabby Petito, çalıştığı yerden ayrılmış ve 23 yaşındaki nişanlısıyla Brian Laundrie ile birlikte, Temmuz ayında bir karavan yolculuğuna çıkmıştı. Petito, nişanlısıyla seyahate çıktıktan sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Petito'nun ailesinin 11 Eylül'de kayıp ihbarında bulunmasının ardından ABD genelinde geniş çaplı arama başlatılmıştı. Açılan davada şüpheli kişi olarak belirlenen Laundrie, polisle işbirliği yapmayı reddetmiş ve bir süre sonra ortadan kaybolmuştu.

Laundrie ve Petito sosyal medya hesaplarında seyahatleri sırasında paylaştıkları video ve fotoğraflarda mutlu bir görüntü çizmişti. Ancak çift Ağustos ayında, şiddet ihbarı üzerine Utah eyalet polisi tarafından trafikte çevrilmişti. Polis vücut kamerasıyla kayıtlara geçen görüntülere göre, Petito nişanlısıyla tartışma yaşadığını söylemişti. Polis memuruyla konuşan Petito, ağlayarak psikolojik problemleri olduğun ifade etmiş, tartışmadan sonra nişanlısına tokat attığını ancak ona zarar vermek istemediğini belirtmişti. - WASHINGTON

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