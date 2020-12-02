ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi

02.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:14
ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi

ABD'li girişimci ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak" dedi.

ABD'li girişimci ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak" dedi.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX'in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Axel Springer Ödülleri'nde görüntülü konuşan Musk, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra" dedi. Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Kamudan sonra özelden de ilk hamle geldi! Bir sektörün mesai saatleri değişti
Kamudan sonra özelden de ilk hamle geldi! Bir sektörün mesai saatleri değişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim
ABD'li milyarder Bill Gates'ten aşı açıklaması: Tüm Covid-19 aşıları işe yarayacağından eminim
ABD'li uzmandan dikkat çeken Libya yorumu: Savaşı Türkiye kazandı
ABD'li uzmandan dikkat çeken Libya yorumu: Savaşı Türkiye kazandı
Pompeo ABD'li petrol şirketi yöneticilerine Venezuela'da yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmasını kınadı
Pompeo ABD'li petrol şirketi yöneticilerine Venezuela'da yolsuzluktan hapis cezasına çarptırılmasını kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Enes Batur Bülent Ersoy Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Samatta Yılmaz Vural Mbaye Diagne Stjepan Tomas
Tüm Haberler Çocuk Bursa Rusya Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 10:26:09. #1.14#
title