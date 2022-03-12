ABD'li gezginin dünyayı dolaştığı bisikleti Antalya'da çalındı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 10 yıldır yerleşik yaşayan ABD'li Bryan Keith'in (52) dünyayı dolaştığı bisikleti, evinin bodrum katından çalındı. "Maddi değerinden daha çok hatıralarım o bisikletteydi" diyen Keith, bisikletinin bulunmasını istedi.

Antalya'da eşi Ferdane Şaşman Keith (46) ile yaşayan ABD'li Bryan Keith'in dünyayı dolaştığı bisikleti, Haşim İşçan Mahallesi'ndeki Sevgi Apartmanı'nın bodrum katından, geçen cumartesi gece yarısı kilidi kesilerek çalındı. Olayın yaşandığı gece hırsızın sarı sepetli bir bisikletle apartmanın önüne geldiğini anlatan Bryan Keith, 4- 5 dakikada bodrum katındaki bisikletin kilidini kesip binerek uzaklaştığını, yerine ise sepetli bisikleti bıraktığını kaydetti.

Haşim İşçan Mahalle Muhtarı Halil Ay, "Mahallemizde bu aralar çok hırsızlık oluyor. Bu son yaşanan olayın ise manevi yanı yüksek. Polisimize bildirdik, araştırma devam ediyor. Komşumuz çok üzgün. Umarız en yakın zamanda bulunur ve hatıraları geri verilir" dedi.