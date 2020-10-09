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09.10.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:15
Son dakika haber | FLAŞ... FLAŞ...

Son dakika haberler... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon kurulmasını öngören bir tasarı sunduklarını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Safvan Allahverdi

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