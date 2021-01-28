ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor

ABD'li bilim insanları, cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılmasının koronavirüse karşı yüzde 90'a varan koruma sağladığını açıkladı.

ABD'nin önde gelen kurumlarından Virginia Tech Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, hastalığa yakalanmamak için maskenin nasıl takılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir araştırma hazırladı.

YÜZ ÜÇ KATMANLI BİR ŞEKİLDE KAPATILMALI

Bilim insanları üç katmanlı bir şekilde yüzün kapatılması gerektiğini açıklayarak, "Cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılırsa bulaşıcı partiküllere karşı yüzde 90'a varan koruma sağlanabilir" ifadesini kullandı.

Özellikle ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci maskeyi böyle kullanırken, bu şekilde maske takmanın havadaki damlacıkların bulaşması riskini de ciddi ölçüde azalttığı kaydedildi.

FAUCI KATMANLI MASKE TAKMANIN ÖNEMİNE DEĞİNMİŞTİ

Pazartesi günü NBC'nin TODAY isimli programına katılan Fauci, katmanlı maske takmanın öneminden bahsetmişti. Fauci, "Eğer fiziksel olarak bir katman daha eklerseniz, bu durum mantıken çok daha etkili bir maske kullandığınız anlamına gelir. Bu sebeple birçok insanın iki maske taktığını görüyor olabilirsiniz" dedi.