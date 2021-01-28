ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor
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ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor

28.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:06

ABD'li bilim insanları, cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılmasının koronavirüse karşı yüzde 90'a varan koruma sağladığını açıkladı.

ABD'nin önde gelen kurumlarından Virginia Tech Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, hastalığa yakalanmamak için maskenin nasıl takılması gerektiği ile ilgili kapsamlı bir araştırma hazırladı.

YÜZ ÜÇ KATMANLI BİR ŞEKİLDE KAPATILMALI

Bilim insanları üç katmanlı bir şekilde yüzün kapatılması gerektiğini açıklayarak, "Cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılırsa bulaşıcı partiküllere karşı yüzde 90'a varan koruma sağlanabilir" ifadesini kullandı.

Özellikle ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci maskeyi böyle kullanırken, bu şekilde maske takmanın havadaki damlacıkların bulaşması riskini de ciddi ölçüde azalttığı kaydedildi.

ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor

FAUCI KATMANLI MASKE TAKMANIN ÖNEMİNE DEĞİNMİŞTİ

Pazartesi günü NBC'nin TODAY isimli programına katılan Fauci, katmanlı maske takmanın öneminden bahsetmişti. Fauci, "Eğer fiziksel olarak bir katman daha eklerseniz, bu durum mantıken çok daha etkili bir maske kullandığınız anlamına gelir. Bu sebeple birçok insanın iki maske taktığını görüyor olabilirsiniz" dedi.

ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor
Haber Yorumları (4)
TAYFUN KARADAĞ ÇORLU: Pazardan temmuz ayında 5 liraya beşiktaşlı bir maske aldım koruyuculuğuda çok iyi haftada 1 kez mutlaka yıkarım corona falanda olmadım şimdiye kadar rengi biraz ağardı ama bulamıyorum yenisini.
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KENAN: zaten maskeyi doğru takarsan korur. ama o anlayış kimde ki yüzünden başka her yerine takıyor. cehaletin başka boyutu ve bunun ilacı yokkk maalesef.
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MELTBLOWN MASKE: Bir çok sözde üç katlı diye satılan maskenin orta katı meltblown kumaştan olmadığı için koruyuculuğu çok düşük. Maske alırken biraz fazla para ödeyin ortası meltblown kumaş olan maskeleri satın alın. Zaten bunların bile fiyatları çok düştü. .
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