ABD, 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi
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ABD, 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi

19.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:37

ABD'de, 30 dakikada sonuç veren ve tamamen evde yapılabilen, tek kullanımlık yeni tip koronavirüs test kitinin kullanımına izin verildi. Test kiti, 30 dakikada sonuç veriyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan bir açıklamada, kurumun, California merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık, tamamen evde yapılabilen ve 30 dakikada sonuç veren Kovid-19 test kitinin acil durumlarda kullanımını onayladığı belirtildi.

REÇETE İLE VERİLECEK

Bununla birlikte kullanımının ilk başta sınırlı olacağı ve reçeteyle verileceği kaydedilen kitin doktorların ofisinde ve diğer test alanlarında da kullanımına müsaade edildiği aktarıldı. Test için kullanıcının burundan örnek alması ve taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlanan kitin içine koyması gerekiyor. Test sonucu cihazın ekran şeklinde ışıklandırılmış bir bölümünde gösteriliyor.

300 CİVARI TEST KİTİ ONAYLADI

Bugüne kadar FDA, 300 civarı test kitini onayladı. Söz konusu kitlerde testlerin büyük çoğunluğunun bir sağlık personeli tarafından burundan örnek alınarak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor. FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi Kovid-19 bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek." ifadesini kullandı.

11 MİLYON VAKA VAR

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

ABD, 30 dakikada sonuç veren koronavirüs test kitinin evde kullanımına izin verdi
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