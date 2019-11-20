ABD-İran gerilimi: ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

20.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:04

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde ABD ordusuna ait Abraham Lincoln uçak gemisinin salı günü Hormuz Boğazı'ndan geçerek Körfez'e ulaştığını duyurdu.



İki ülke arasında Körfez Bölgesi'ndeki gerilim, 2019 yazında Birleşik Arap Emirlikleri kıyıları ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yapılan büyük bir saldırı da dahil olmak üzere bu yıl petrol tankerlerine yapılan saldırıların ardından artmış; Washington yönetimi, küresel enerji altyapısına yönelik saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti. Euronews.com'da Görüntüle