ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:27

Irak'ta bulunan Amerikan güçleri İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşıtı ortak operasyonlara yeniden başladı.



İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li en az iki kaynak New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Irak ve Amerikan güçlerinin IŞİD'e karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle