ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı
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ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

ABD güçleri, Irak'ta İran'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:27
ABD, Irak'ta IŞİD karşı ortak operasyonlara yeniden başladı

'ta bulunan Amerikan güçleri 'la yaşanan gerginliğin ardından askıya alınan IŞİD karşıtı ortak operasyonlara yeniden başladı.


İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li en az iki kaynak New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Irak ve Amerikan güçlerinin IŞİD'e karşı ortak operasyonlar düzenlemeye başladıklarını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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