ABD, İnsanların Rızasını Almadan Yüz Taramaları Yapmaya Başladı

Kişiler ve kurumlar yüz tarama sistemlerinden vazgeçmiş olsa da federal ajanslar bu teknolojiye sıkı sıkıya bağlanmış durumda. Dahası, vatandaşlar bu durumdan bihaber oldukları için rızaları da bulunmuyor. Georgetown hukukçuları ve Washington Post'un araştırmalarının sonucunda FBI ve ICE'nin (ABD Göçmenlik Bürosu), Motorlu Araçlar Departmanı verilerini yüz tanıması için bir 'maden' şeklinde kullandığı ortaya çıktı.

Sistemin veri tabanıyla birlikte kamera altyapısındaki fotoğrafları inceleyerek milyonlarca fotoğrafı kullanan memurlar, 'hafif suçlarda' şüphelileri tespit ediyor. FBI'ın her ay yaklaşık 4.000 adet yüz tanıması yaptığı da biliniyor.

Tabii ki bu durum beraberinde birçok etik sorunu da beraberinde getiriyor. Kişilerin rızasının bulunmadığı bu durumda kaç kişinin yanlış hedef olduğuna dair de bir bilgi bulunmuyor. Tüm bunların yanı sıra federal ajansların bu bilgileri sorumlu ve usulüne uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığına dair bir bilgi de bulunmuyor.

Konu hakkında eyalet yetkililerine e-posta atmanın ötesinde araştırmalar gerçekleştirildi. Bu araştırmaların sonucunda birçok kişinin gizlilik endişelerine sahip olduğu ortaya kondu. Georgetown'dan Claire Garvie, eyalet içerisinde araç kullanma hakkına sahip olan ancak dokümanları bulunmayan göçmenler üzerinde bu sistemin kullanılmasının 'güvenliği ciddi anlamda zedelediğini' de belirtti. Dahası, göçmenlerin belirli bir süre sonra aleyhlerine kullanılabilecek dokümanları doldurması konusunda ciddi bir baskı altında bırakıldıkları da biliniyor.

ICE şu an için yüz tarama teknolojisini nasıl kullandığına dair belirli bir açıklamada bulunmasa da FBI, Şerif Yardımcısı Müdürü Kimberly Del Greco'nun haziran ayında yaptığı bir ifadeyi ortaya attı. Greco, teknolojiyi savunarak teknolojinin hem özgürlüğü hem de güvenliği koruduğunu belirtti. Tabii ki açıklamanın doğruluğu konusunda da belirli şüpheler ortaya çıktı. Yanlış önermeler ve yetkinin kötüye kullanılması, masum insanların tutuklanmasına yol açılabilir. Ayrıca yasal bir çerçeve ve şeffaf uygulamalar olmadan, sistem kötüye ve insanların istekleri doğrusunda kullanılabilir.