ABD ile AB arasında ticaret savaşı derinleşiyor

03.10.2019 13:01

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) yıllık 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verirken Amerikan yönetimi bunu hayata geçirmek için hemen harekete geçti. ABD 18 Ekim'den itibaren Fransız şarabı, İskoç viskisi, peynir gibi bir çok ürüne yüzde 25 ilave gümrük vergisi getiriyor. Amerikan yönetimi Airbus uçakları ve sivil hava araçlarına da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulayacak. AB'nin buna karşılık vereceğini açıklamasıyla Washington-Brüksel hattında ticaret savaşı giderek kızışacak.



AB ve ABD arasında yılan hikayesine dönen Boeing-Airbus anlaşmazlığına ilişkin karar çarşamba günü çıktı. DTÖ yaklaşık 15 yıldır devam eden ihtilafta ABD lehine karar verdi. DTÖ Airbus'a yasa dışı destek sağlandığı gerekçesiyle Amerikan yönetiminin AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verdi. Euronews.com'da Görüntüle