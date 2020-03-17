ABD Hazine Bakanı: Vatandaşlara yardım amaçlı çek göndereceğiz
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Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Koronavirüs, Dünya

ABD Hazine Bakanı: Vatandaşlara yardım amaçlı çek göndereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının ekonomik zararını azaltmak amacıyla Başkan Donald Trump'ın vatandaşlara çek göndermek istediğini açıkladı

17.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:34
ABD Hazine Bakanı: Vatandaşlara yardım amaçlı çek göndereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının ekonomik zararını azaltmak amacıyla Başkan Donald Trump'ın vatandaşlara çek gönderilmesi talimatını verdiğini açıkladı.


Beyaz Saray'da açıklama yapan Mnuchin, "Başkan bana bu yönde talimat verdi, bunu yapacağız" dedi. Çek miktarının ne kadar olacağına dair bilgi vermeyen Mnuchin, toplam miktarın çok yüksek tutacağını ve milyonerlerin bu yardımdan faydalanamayacağını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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