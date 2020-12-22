ABD Hava Kuvvetlerinde siyahi personelin soruşturulma ve disiplin cezası alma olasılığı daha yüksek

ABD Hava Kuvvetlerinde siyahi personelin daha yüksek olasılıkla soruşturmaya tabi tutulduğu, disiplin cezası aldığı, tutuklandığı ve ihraç edildiği bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerinde siyahi personelin daha yüksek olasılıkla soruşturmaya tabi tutulduğu, disiplin cezası aldığı, tutuklandığı ve ihraç edildiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Genel Müfettişi, Komutanlıkta görevli personelin karşılaştığı ırksal eşitsizliklerle ilgili bir rapor yayımladı.

Rapor hazırlanırken 2012'den bu yana Hava Kuvvetlerindeki askeri yargı süreci, terfi oranları ve personele tanınan diğer fırsatlar incelendi, söyleşiler yapıldı ve özellikle siyahi personele odaklanıldı.

Hava Kuvvetlerinde siyahi personelin askeri mahkemede yargılanma olasılığının beyazlardan yüzde 57, bir soruşturma sonunda ceza alma ihtimalinin de yüzde 72 daha fazla olduğunu ortaya koyan raporda, siyahi personelin tutuklanma olasılığının beyazların iki katı olduğuna işaret edildi.

Rapor, genç siyahi personelin görevi kötüye kullanmaktan ihraç edilme ihtimalinin beyazların iki katı olduğunu, siyahilerin cinsel tacizle bağlantılı daha sık soruşturulduğunu ve suçlu bulunduğunu ortaya koydu.

Hava Kuvvetlerinde siyahi personelin terfi olasılığının da beyazlardan daha düşük olduğu, siyahi personelin üçte birinin aynı rütbedeki beyazlarla aynı fırsatlara sahip olmadığına inandığı tespit edildi.

Söyleşi yapılan siyahi personelin yarısının, ırklarından ötürü ayrımcılığa uğradıklarını, dört yıldızlı generaller dahil üst rütbeli siyahilerin yüzde 45'inin de geçmişte ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarını söylediği, beyaz generallerin yüzde 94'ünün ise böyle bir ayrımcılığa maruz kalmadıklarını dile getirdiği vurgulandı.

Hava Kuvvetlerinin Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr, "ırk ayrımcılığı konusunda anlamlı ve sürdürülebilir bir değişim için harekete geçmeleri gerektiğini" söyledi.

ABD Senatosunun haziran ayında atamasını onayladığı Hava Kuvvetlerinin Komutanı Brown Jr, ülke tarihinde ilk siyahi kuvvet komutanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz