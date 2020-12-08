ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Pfizer'in koronavirüs aşısıyla ilgili ilk analiz: Acil kullanım kurallarına uyumlu

Bağışıklık tartışmasıyla gündemde olan BioNTech-Pfizer aşısıyla ilgili ABD'den ilk analiz geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech-Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının koydukları acil kullanım kurallarına uyumlu olduğunu duyurdu.

FDA, bu hafta Britanya'da onay alan Pfizer BioNTech işbirliğinde geliştirilen koronavirüs aşısının ABD'de acil kullanımı hakkında karar verecek. Karar görüşmeleri öncesi yayımlanan analizde aşının acil kullanım için uyumlu olduğu mesajı verildi. Bu değerlendirme, BioNTech-Pfizer aşısının çok yakında 16 yaş ve üstü ABD'lilere yapılabileceğine dair beklentiyi artırdı.

AĞIR HASTALANMAYA KARŞI KORUYOR

FDA, BioNTech-Pfizer aşısının 16 yaşından küçükler, hamileler ve bağışıklık sorunu olan kişiler için güvenli olduğu sonucuna varmak için şimdilik eldeki verilerin yeterli olmadığını belirtti. Açıklamada iki dozlu aşının uygulandığı grupta, obezite sınır çizgisinde ve daha önce ateroskleroz (damar sertleşmesi) geliştirmiş bulunan bir katılımcının ilk dozun yapılmasından üç gün sonra öldüğü aktarıldı.

FDA, ilk verilerin, bu aşının Kovid-19'dan ağır hastalanmaya karşı koruduğuna işaret ettiğini, ama veri sayısının kısıtlı olmasının genel sonuca varılmasına engel teşkil ettiğini dile getirdi.

İNGİLTERE PFIZER/BIONTECH AŞISININ KULLANIMINA ONAY VEREN İLK ÜLKE OLMUŞTU

İngiltere'de Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetleme Kurumu (MHRA), Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının yaygın kullanımına 2 Aralık'ta izin vermişti.

Ulusal Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI), ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin "öncelikliler" listesi açıklamıştı.

Buna göre, aşılamanın öncelikli yapılacağı gruplar, bakım evinde kalanlar ve bakıcıları, 80 yaş üstündekiler ile sağlık çalışanları, 75 yaş üstündekiler, 70 yaş üstündekiler ve klinik olarak savunmasız olanlar, 65 yaş üstündekiler, 16-64 yaş arasında ölüm riskini barındıran hastalıklara sahip olanlar, 60 yaş üstündekiler, 55 yaş üstündekiler ve 50 yaş üstündekiler şeklinde sıralanmıştı.