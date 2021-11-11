ABD: Flint'teki kurşunlu su krizinde 626 milyon dolar tazminat

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Flint kentinde, 2014-2105 yıllarında yaşanan kurşunlu su krizinde kurbanlara 626 milyor dolar tazminat ödenmesine ilişkin anlaşma, yargıç tarafından onaylandı.

Paranın çoğunluğu, kentte zehirli suyu içen çocuklara, etkilenen yetişkinlere, iş yeri sahiplerine ve su faturası ödeyen herkese gidecek.

Kentte 2014'te tasarruf için Flint Nehri'nin aşındırıcı suyunun arıtmadan şebekeye verilmesi sonucu en az 12 kişi ölmüştü.

Bu nedenle şebekedeki bazı eski kurşun borular çözülmüş ve çeşmelerden akmıştı.

Bir Lejyoner hastalığı salgını yaşanırken, yaklaşık 100 bin kişi güvenli içme suyundan mahrum kaldı.

Daha sonra binlerce kent sakini Michigan eyaleti yönetimine dava açtı.

Tazminatın büyük kısmı, sık sık kamu sağlığı risklerini görmezden gelmekle suçlanan Michigan eyaleti yönetimi tarafından ödenecek.

Geçen yıl savcılar, kriz nedeniyle yargılama bekleyen tüm yetkililere karşı getirilen adli suçlamaları düşürmüş ve daha kapsamlı bir soruşturma gerektiğini söylemişlerdi.

Nüfususun çoğnluğunu siyah Amerikalıların oluşturduğu Flint sakinlerinin yüzde 40'ı yoksulluk içinde yaşıyor.

Neden zehirlenme oldu?

2014'te Flint, su tedariğini suyu Huron Gölü'nden alan Detroit'in su şebekesinden çıkartıp, yerine Flint Nehri'nin suyunu kullanmaya başladı.

Flint o dönem mali açıdan zor durumdaydı ve bu şekilde milyonlarca dolar kar edilmesi planlanıyordu.

Ancak nehrin suyu, Huron Gölü'nünkünden daha aşındırıcıydı ve düzgün bir şekilde de arıtılmayınca borulardan suya kurşun karıştı.

Kent sakinleri, çeşme suyunun bazen mavi ya da sarı aktığını, saçlarının dökülmeye başladığını ve yüzleriyle kollarında kızarıklıklar oluşmaya başladığını söyledi.

Buna karşın, yetkililer bir yıldan uzun süre herhangi bir sorun olduğunu kabul etmedi.

Kent yeniden Detroit su sistemine bağlandı. Ancak yine de birçok kişi hükümete güvenmediklerini söyleyip, şişelenmiş su kullanıyor.

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