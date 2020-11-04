ABD eyaletleri nelerdir? Kaç tane ABD eyaleti var? En önemli ABD eyaletleri hangileridir?

ABD'de seçim son hızıyla devam ederken vatandaşlar ABD eyaletleri nelerdir? diye araştırmaya başladı. ABD seçimleride oy sayısının değil delege sayısının özemli olduğunu duyan vatandaşlar ABD eyaletlerini merak etti. Peki kaç tane ABD eyaleti var? Bu eyaletler hangileridir?

ABD Başkanlık seçimlerinin gelmesiyle beraber ABD eyaletleri merak konusu oldu. Seçimin sonuçları yavaş yavaş gelmeye başlarken ABD seçimlerinde hangi eyaletler var konusu araştırıldı. Peki ABD seçimlerini kim kazandı? ABD'de kaç eyalet var? Önemli eyaletler hangileridir? İşte detaylar haberimizde...

ABD EYALETLERİ NELERDİR? KAÇ TANE ABD EYALETİ VARDIR?

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet ve bir federal bölgeden (Washington) oluşan bir federal cumhuriyettir.

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska statewide

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

NEDEN EYALETLER ÖNEMLİDİR? EN ÖNEMLİ EYALETLER HANGİLERİDİR?

ABD seçimlerinde daha fazla oy almak önemli değildir. Önemli olan 270 delegeyi temsil eden eyaletlerde seçimi kazanmaktır. ABD'de uygulanan iki aşamalı sistemde, başkanı eyaletlerin gönderdiği 538 delegeye sahip Seçici Kurul belirliyor. Bu kurulda, her eyaletin kendi nüfusuna göre delegeleri var. Ve bu eyaletlerde 270 delegeyi temsil etmesi gerekiyor. Eyaletlerin genelinde oy verdikleri parti değişmiyor ancak az sayıda eyalette bu durum gündeme göre değişiklik gösterebilmektedir.

ABD seçimlerinde en önemli ayaletler ise Wisconsin, Arizona, Kuzey Carolina, Michigan, Pennsylvania, Florida ve Georgia'dır.