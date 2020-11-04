ABD eyaletleri nelerdir? Kaç tane ABD eyaleti var? En önemli ABD eyaletleri hangileridir?
ABD'de seçim son hızıyla devam ederken vatandaşlar ABD eyaletleri nelerdir? diye araştırmaya başladı. ABD seçimleride oy sayısının değil delege sayısının özemli olduğunu duyan vatandaşlar ABD eyaletlerini merak etti. Peki kaç tane ABD eyaleti var? Bu eyaletler hangileridir?
ABD Başkanlık seçimlerinin gelmesiyle beraber ABD eyaletleri merak konusu oldu. Seçimin sonuçları yavaş yavaş gelmeye başlarken ABD seçimlerinde hangi eyaletler var konusu araştırıldı. Peki ABD seçimlerini kim kazandı? ABD'de kaç eyalet var? Önemli eyaletler hangileridir? İşte detaylar haberimizde...
ABD EYALETLERİ NELERDİR? KAÇ TANE ABD EYALETİ VARDIR?
Amerika Birleşik Devletleri 50 eyalet ve bir federal bölgeden (Washington) oluşan bir federal cumhuriyettir.
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska statewide
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
NEDEN EYALETLER ÖNEMLİDİR? EN ÖNEMLİ EYALETLER HANGİLERİDİR?
ABD seçimlerinde daha fazla oy almak önemli değildir. Önemli olan 270 delegeyi temsil eden eyaletlerde seçimi kazanmaktır. ABD'de uygulanan iki aşamalı sistemde, başkanı eyaletlerin gönderdiği 538 delegeye sahip Seçici Kurul belirliyor. Bu kurulda, her eyaletin kendi nüfusuna göre delegeleri var. Ve bu eyaletlerde 270 delegeyi temsil etmesi gerekiyor. Eyaletlerin genelinde oy verdikleri parti değişmiyor ancak az sayıda eyalette bu durum gündeme göre değişiklik gösterebilmektedir.
ABD seçimlerinde en önemli ayaletler ise Wisconsin, Arizona, Kuzey Carolina, Michigan, Pennsylvania, Florida ve Georgia'dır.