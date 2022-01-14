ABD, Esed rejimine uygulanan yaptırımlardan muaf tutulduklarını gösteren mektubu Lübnan'a sundu

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'ye, "Arap Doğal Gaz Boru Hattı" projesi kapsamında, Lübnan, Mısır ve Ürdün'ü Suriye'deki Esed rejimine uygulanan Sezar Yasası'ndan muaf tutulduklarını içeren resmi mektubu teslim etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan açıklamada, Mikati'nin Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Shea'yı kabul ettiği belirtildi.

Shea'nın ifadelerine yer verilen açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen resmi bir mektubu Başbakan Necib Mikati'ye ulaştırdım. Mektupta, Lübnanlı yetkilileri kaygılandıran ve ABD'nin destekleyip teşvik ettiği Lübnan-Mısır- Ürdün arasındaki bölgesel enerji anlaşmasındaki bazı hususların yanıtını içermektedir." denildi.

Ayrıca Shea, "Lübnan halkının maruz kaldığı enerji krizinin çözümüne yardımcı olmak, daha güvenli ve istikrarlı enerjiye doğru ilerleme sağlamaya devam ediyoruz. Yasal olarak herhangi bir ABD yaptırımı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Velid Fayyad, 21 Ekim 2021'de, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya geldiği görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Washington'un, Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan doğal gazın ithal edilmesi halinde ilgili tarafların Esed rejimi için uygulanan "Sezar Yaptırım Yasası"ndan muaf tutulacağı teminatı verdiğini açıklamıştı.

Ancak Mısır tarafı, ABD'den nihai olarak "Arap Doğal Gazı Boru Hattı" dolayısıyla muaf edildiklerini içeren bir resmi mektubu bekliyordu.

Arap Doğal Gazı Boru Hattı

1 milyar 200 milyon dolara mal olan toplam 1200 kilometre uzunluğunda, 4 etaptan oluşan boru hattı Mısır, Ürdün ve Suriye'den geçip Lübnan'ın Trablusşam kentine ulaşıyor.

Arap Doğal Gaz Boru Hattı'ndan Lübnan'a gaz ithalat testi 2009'da başladı ve aynı yıl kısa süreliğine Trablusşam'daki Deyr Ammar Elektrik Santrali'ne gaz verildi.

Açık raporlara göre 2010'da Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki güvenlik olayları, ardından ülkedeki Arap Baharı gösterileriyle meydana gelen gelişmeler ve Suriye'deki iç savaşın patlak vermesiyle Lübnan'a doğal gaz ithalatı tamamen durdu.

Beyrut yönetimi, eylülde, ülkedeki enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı.

Lübnan, Suriye'deki Esed rejimi, Ürdün ve Mısır arasında "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"nın yeniden faaliyete geçmesi için anlaşmalar imzalanmıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet