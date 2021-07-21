ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi
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ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye oturumunda yaptığı konuşmada önce Türkiye'yi S- 400'ler nedeniyle yaptırımla tehdit etti, daha sonra ise Kabil Havalimanı'nın korunmasında Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Nuland'ın açıklamalarındaki denge siyaseti mesajları kısa süre içerisinde anlaşıldı.

Senato'nın Dış İlişkiler Komitesi'nin Washington'ın Türkiye politikası ile ilgili oturumunda konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland'ın Türkiye hakkındaki ifadeleri, tartışılmaya devam ediyor. Konuşmasının bir bölümünde S-400'lerle ilgili Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Nuland, diğer bir bölümünde ise Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlama konusunun ABD'nin ülkede güçlü diplomatik varlığı için "hayati önemde" olduğunu söyledi.

MÜLTECİ KONUSUNA DEĞİNDİ

Nuland, Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen "ABD'nin Türkiye politikası" adlı oturumda bir konuşma yaptı. Washington ile Ankara'nın başta terörizmle mücadele olmak üzere Ukrayna ve Libya gibi bölgesel konularda yakın iş birliği içinde olduğunu belirten Nuland, Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde, dünyada yeni mülteci krizine yol açabilecek 4 milyon Suriyeliyi Esad rejiminin saldırılarından koruduğuna dikkati çekti.

Nuland, "Ayrıca, Türkiye'yi dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesi haline getiren 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon mülteciyi desteklemeye yönelik süregelen çabalarından dolayı da minnettarız" dedi.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTIR"

Türkiye'nin, Afganistan'da ABD ve NATO askeri misyonları sona ererken Kabil'deki havaalanında güç bulundurmaya ilgi duyduğunu ifade eden Nuland, bundan ABD yönetimi olarak son derece memnun olduklarını belirtti.

Nuland, "Bu katkı bizim, müttefiklerimizin ve ortaklarımızın, birliklerimiz geri çekildikten sonra Kabil'de güçlü bir diplomatik mevcudiyet sağlayabilmemiz için hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BENZERSİZ İLİŞKİLERİ VAR"

Kabil Havaalanı'nın güvenliği sağlanmadan ne ABD'nin ne de müttefik ve ortaklarının Afganistan'daki varlıklarını güçlü şekilde sürdüremeyeceğine dikkati çeken Nuland, Türkiye'nin ise hem Afgan halkıyla hem de bölgedeki diğer aktörlerle benzersiz ve özel ilişkisi olduğunu, bu nedenle uzun vadede daha kalıcı ortak olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

"S-400'E RAĞMEN TÜRKİYE'NİN KATKISI YADSINAMAZ"

Nuland, ABD ile Türkiye arasında, başta S-400 konusu olmak üzere çözüm bekleyen sorunlara rağmen Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki NATO misyonlarına önemli katkılarda bulunduğunun altını çizerek, Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda her iki taraftaki teknik ekiplerin bu kritik düzenlemeyi sonuçlandırmak için birlikte çalışmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

ABD'li yetkilinin kafası karıştı! Önce tehdit etti, sonra Türkiye'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

S-400 krizi tırmanıyor! ABD yine Türkiye'yi tehdit etti
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