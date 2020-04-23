ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: DSÖ reform yapmazsa ABD'den asla maddi destek alamayabilir
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya, Haber

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: DSÖ reform yapmazsa ABD'den asla maddi destek alamayabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin bir daha asla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yardım yapmayabileceğini, söz konusu kurumun koronavirüsle mücadele edebilmesi için temel reformlara ihtiyacı olduğunu söyledi. ABD, DSÖ'ye senelik 400 milyon dolar yardım yapıyordu.

23.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 20:49
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: DSÖ reform yapmazsa ABD'den asla maddi destek alamayabilir

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin bir daha asla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yardım yapmayabileceğini, söz konusu kurumun koronavirüsle mücadele edebilmesi için temel reformlara ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 ile ilgili tehlikeyi geç bildirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler çatısı altındaki DSÖ'ye yıllık 400 milyon dolarlık yardımı geçtiğimiz günlerde kestiğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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