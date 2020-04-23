ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: DSÖ reform yapmazsa ABD'den asla maddi destek alamayabilir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin bir daha asla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yardım yapmayabileceğini, söz konusu kurumun koronavirüsle mücadele edebilmesi için temel reformlara ihtiyacı olduğunu söyledi. ABD, DSÖ'ye senelik 400 milyon dolar yardım yapıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin bir daha asla Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) yardım yapmayabileceğini, söz konusu kurumun koronavirüsle mücadele edebilmesi için temel reformlara ihtiyacı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 ile ilgili tehlikeyi geç bildirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler çatısı altındaki DSÖ'ye yıllık 400 milyon dolarlık yardımı geçtiğimiz günlerde kestiğini açıklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com