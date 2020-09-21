ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

İRANLI 2 YETKİLİYE YAPTIRIM UYGULANACAK

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Savunma Bakanlığı ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yaptırım uygulanacağını duyurdu. Pompeo, İran Savunma Bakanlığı'ndan ve İran'dan nükleer ve füze programlarıyla ilişkili özellikle 2 yetkiliye yaptırım uygulanacağını belirtti.

MADURO, İRAN İLE İLİŞKİLERİ NEDENİYLE YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Pompeo, Maduro'nun İran ile ilişkilerinin güçlenmesine bağlı olarak yaptırım listesine alındığını belirterek, "Ayrıca Nicolas Maduro'ya yaptırım uyguluyoruz. Yaklaşık iki yıldır, Tahran'daki yolsuzluk yapan yetkililer, BM silah ambargosunu aşmak için Venezuela'daki gayri meşru rejimle birlikte çalıştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı