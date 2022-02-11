Savaş giderek yaklaşıyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri için saat verdi
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Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna gerginliğinde savaş giderek yaklaşıyor. Bu kapsamda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'da yaşayan Amerikan vatandaşlarını önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıkladı. Sullivan ayrıca, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, günlük basın toplantısında Rusya- Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgali sürdürmesini beklediklerini söyledi.
Sullivan, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların ülkeyi terk etmesi için 48 saatlerinin olduğunu ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarının altını çizdi.
Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti. Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.
Çin'deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta sona erecek.
Bölgedeki tehlikeli gelişmeler üzerine ABD Donanması, Avrupa'dan sorumlu 6. Filo bölgesine 4 muhrip gemisi gönderiyor.
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı. Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dedi.