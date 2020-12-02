ABD'den Suudi Arabistan'a askeri eğitimi desteğini 5 yıl uzatma kararı
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ABD'den Suudi Arabistan'a askeri eğitimi desteğini 5 yıl uzatma kararı

02.12.2020 03:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 03:32
ABD'den Suudi Arabistan'a askeri eğitimi desteğini 5 yıl uzatma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Askeri Eğitim Misyonunu 350 milyon dolar karşılığında 5 yıl uzatma kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Askeri Eğitim Misyonunu 350 milyon dolar karşılığında 5 yıl uzatma kararı aldı.

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD Güvenlik Yardımı Ofisinin Suudi Arabistan'a sağladığı, teknik destek ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığına verilen danışmanlık hizmetleri dahil, destek hizmetlerinin 350 milyon dolar karşılığında Riyad'daki ABD Askeri Eğitim Misyonu üzerinden 5 yıl daha devam edilmesine karar verdi" denildi.

Söz konusu miktarın, ABD askerlerinin maaş, prim, konut, iletişim ve çocuklarının eğitimleri dahil çeşitli hizmetlerin karşılığında ödeneceği belirtildi.

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Açıklamada, uzatma kararının Amerikan Kongresinin ilgili Komitelerine tebliğ edildiği ifade edildi.

Karar, Dış Askeri Satış kapsamında değerlendirildiği için Kongrenin Silahlı Kuvvetler ve Dış İlişkiler Komitelerinin 30 gün boyunca itiraz etmemesi durumunda hayata geçirilmeye başlanabilecek.

1 milyar 196 milyon 500 bin dolarlık askeri satış

Diğer taraftan, Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı gün içinde çeşitli ülkelere 1 milyar 196 milyon 500 bin dolar tutarında askeri satış yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'ın 76 adet Bradley zırhlı muharabe aracının modernizasyonu için 757 milyon dolarlık askeri satış yapılmasına karar verdi.

Ayrıca, Kanada'nın C-17 tipi askeri nakliye uçaklarının idamesi ve bu konuda gerekli ekipman için bu ülkeye 275 milyon dolarlık askeri satışa onay verildi.

Bakanlık Lübnan'a 55 milyon 500 bin dolar değerinde 300 adet Zırhlı Çok Amaçlı Tekerlekli Askeri Araç satışını onayladı.

Brezilya'ya 70 milyon değerinde "MK54 tipi Hafif Torpido" mühimmatının satışını da tasdik eden bakanlık, Güney Kore'ye ise 39 milyon dolar değerinde 2 adet "MK 15 MOD 25 Phalannx" tipi donanma silah sisteminin satışına onay verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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