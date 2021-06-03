ABD'den Meksika'ya 1 milyon doz aşı desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ABD'den Meksika'ya 1 milyon doz aşı desteği

ABD'den Meksika'ya 1 milyon doz aşı desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika'ya 1 milyon doz Johnson & Johnson Covid-19 aşısı göndereceğini duyurdu.

Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika'ya 1 milyon doz Johnson & Johnson Covid-19 aşısı göndereceğini duyurdu.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın kullanılmayan Covid-19 aşılarının yüzde 75'ini Birleşmiş Milletler (BM) destekli COVAX küresel aşı paylaşım programı aracılığıyla Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine tahsis etmeyi planladığını açıklamıştı. Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'nin Meksika'ya 1 milyon doz Johnson & Johnson Covid-19 aşısı göndereceğini duyurdu. Obrador sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuştuk. Meksika'ya 1 milyon doz Johnson & Johnson aşısı gönderme kararını bize bildirme nezaketini gösterdiler. Meksika halkı adına kendilerine minnettarlığımızı ifade ettim" dedi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın kullanılmayan Covid-19 aşılarının yüzde 75'ini BM destekli COVAX küresel aşı paylaşım programı aracılığıyla tahsis etmeyi planladığı ve bu plan dahilinde özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine odaklanılacağı belirtilmişti. Ayrıca bazı dozların da Kanada'ya gideceği duyurulmuştu. ABD hükümetinin bu program aracılığıyla bu ayın sonuna kadar 80 milyon doz Covid-19 aşısı paylaşmayı planladığı ifade edilmişti.

(Saim Sevinç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 114 kişi vefat etti, 6 bin 602 yeni vaka tespit edildi
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
CHP'li Murat Emir'den tartışma yaratacak iddia: Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaçlar veriliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç İrem Derici Demet Akalın
Spor Ali Koç Gervinho Okay Yokuşlu Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'den Meksika'ya 1 milyon doz aşı desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 00:06:37. #1.13#

title