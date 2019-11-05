ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı

ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın dini lideri Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı.

05.11.2019 08:28
ABD'den İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yakın 9 kişiye yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile yakın bağlantıları olan 9 kişi ve bir kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ise bu kararı "zorbalık" olarak niteledi.


Hakkında yaptırım kararı verilenler arasında Hamaney'in bir oğlu, dini liderin en yakın danışmanı ile yine İran yargısının en önemli ismi de bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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