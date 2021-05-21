ABD'den Grönland açıklaması: Satın almak istemiyoruz
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ABD'den Grönland açıklaması: Satın almak istemiyoruz

ABD'den Grönland açıklaması: Satın almak istemiyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölgesi Grönland'i satın almak istemediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölgesi Grönland'i satın almak istemediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yaptığı İzlanda ziyaretinin ardından Grönland'e geçti. Blinken, ABD'nin Grönland'i satın almak istemediğini dile açıkladı. Blinken, bir gazetecinin 'ABD'nin Grönland'i satın almak istemediği iddialarına ilişkin, "Bunun doğru olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı. ABD'de eski Başkan Donald Trump, 2019'da Grönland'i satın almak istediğini duyurmuş, Washington ile Kopenhag arasında diplomatik kriz oluşmuştu. Trump başkanlık döneminde, "Söz veriyorum Grönland'a bunu yapmayacağım" notuyla Grönland'da Trump Tower'ın yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.


ABD'den Grönland açıklaması: Satın almak istemiyoruz
ABD'den Grönland açıklaması: Satın almak istemiyoruz
ABD'den Grönland açıklaması: Satın almak istemiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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