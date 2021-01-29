ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık
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BBC

ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık

29.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:18

ABD'de 6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınının sembol ismi haline gelen, boyalı yüzü, mızraklı ilginç kostümüyle gündem yaratan "QAnon Şamanı" Jacob Chansley, Donald Trump'ın baskında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki gösterdi ve "ihanete uğradıklarını" savundu. Chansley, ayrıca Trump aleyhine ifade vermek istediğini söyledi.

ABD'de mızrağı, kürk şapkası, boyalı yüzü ve boynuzlarıyla 6 Ocak'taki Kongre baskınının sembolü haline gelen ve kendisini "QAnon Şamanı" olarak tanımlayan Jacob Chansley, azil davasında eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde ifade vermek istediğini söyledi.

ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanet uğradık

"BİZDEN YAPMAMIZI İSTEDİĞİ ŞEYİ YAPTIM"

Kongre baskını sonrasında kamu düzenini bozma ve mülke zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan Chansley, Trump'ın Kongre baskınında gözaltına alınanlar için af çıkarmamasına tepki göstererek "ihanete uğradıklarını" savundu.

Teksaslı bir emlakçı olan ve özel uçağıyla saldırı günü Washington DC'ye gelen Chansley, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada baskına 'korkunç derecede sevdiği" Trump'ın çağrısıyla katıldığını belirterek, "Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi" dedi.

ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanet uğradık

SENATO'DAKİ AZİL DAVASI 8 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Donald Trump'ın azil davası 8 Şubat'ta başlayacak. Trump, Senato'da görülecek davada beş kişinin yaşamını yitirdiği Kongre baskınından önceki konuşmasıyla "destekçilerine isyana teşvik" suçlamasıyla yargılanacak. Dava sonunda yapılacak oylamada Trump'ın suçlu bulunması için 100 üyeli senatoda üçte iki çoğunluk gerekiyor.

100 üyeli Senato'da Cumhuriyetçiler ile Demokratlar ve onlara destek veren bağımsız senatörlerin sayısı eşit. Fakat 50-50'lik eşitlik halinde karar belirleyici oyu kullanma hakkı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'te olduğu için, Demokratlar çoğunlukta sayılıyor. Senato'nun yargı sürecini Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olmasını engellemek için kullanabileceği belirtiliyor.

ABD'deki Kongre işgalinin sembol ismi, Donald Trump'ın başını yakacak: İhanete uğradık
BBC
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