ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu

11.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:53

ABD'de Trump destekçilerinin Kongre işgalinin yankıları sürüyor. Yapılan son anketlere göre, Amerikalıların yüzde 56'sı 20 Ocak'ta yapılacak devir teslim töreni öncesinde Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünürken, yüzde 67'si ise 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını eylemlerinden Trump'ın sorumlu olduğunu ifade ediyor.

ABC News televizyonu ile Ipsos şirketi tarafından gerçekleştirilen son araştırmaya katılanların yüzde 56'sı, Joe Biden'ın 46. ABD Başkanı olarak görevi devralacağı 20 Ocak öncesinde Başkan Donald Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 67'si ise beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını eylemlerinden Trump'ın sorumlu olduğunu ifade etti.

BAĞIMSIZLARIN YÜZDE 58'İ "TRUMP GİTSİN" DİYOR

ABC-Ipsos araştırmasında, Demokrat olduğunu beyan edenlerin yüzde 94'ü, Cumhuriyetçi olduklarını söyleyenlerin ise sadece yüzde 13'ü Trump'ın görevden alınmasına destek veriyor. Siyaseten bağımsızların yüzde 58'i de Trump'ın gitmesi gerektiği kanısında.

Araştırmada Joe Biden'ın Amerikan demokrasisini koruyacağına yönelik güven de sorgulandı. Demokratların yüzde 94'ü Biden'a inanırken, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 14'ü Biden'ın Amerikan demokrasisine sahip çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

FEDERAL SORUŞTURMA AÇILABİLİR

ABD Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Demokratlar, pazartesi günü "ABD'nin güvenliğini tehlikeye attığı" gerekçesiyle Trump hakkında azil tasarıları vermeye hazırlanıyor.

Trump'ın azledilmesi için Senato'nun üçte iki çoğunluğunun desteği gerekiyor. Trump başkanlık yetkisini kullanarak kendini affetmezse ki bu bir suç iması taşıyacaktır ve işe yaramayabilir ya da halefi tarafından affedilmezse, görevden ayrıldıktan sonra federal bir soruşturmanın muhatabı olabilir.

ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Bülent Ersoy Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ömer Bayram Samet Aybaba Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 11:09:00. #1.14#
title