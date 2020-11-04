ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışında akıllara Joe Biden ile Donald Trump arasında eşitlik olursa ne olur sorusu geldi. Eşitlik durumunda, her eyaletin bir oy hakkı bulunuyor ve 26 oy alan aday başkan seçiliyor. Buna göre daha fazla eyalette önde olan Trump başkanlık için daha avantajlı konumda yer alıyor.

Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD'deki başkanlık seçiminde Donald Trump ve Joe Biden arasında çekişmeli yarış sürüyor. Peki "Ya eşitlik olursa" sorusu herkesin zihnini meşgul ediyor. Eşitlik durumunda ABD Anayasası çıkmaza çözüm getirmiş ve 51 eyaleti olan ülkede her eyaletin bir oy hakkı bulunuyor. 26 oyu alan aday ise başkan seçiliyor.

Tüm dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimi konuşuluyor. Joe Biden ile Donald Trump arasında devam eden seçim yarışı salıncak eyaletlerde düğümlendi. Eldeki sonuçlara göre her iki aday için ne kazandı ne de kaybetti denilebiliyor. Posta ile kullanılan oyların sayılmasının zaman almasıyla bu belirsizlik saatlerce hatta günlerce devam edebiliyor. En az 270 delegeye ulaşan ilk aday seçimlerin galibi olacak. Biden ve Trump yeterli delege sayısına ulaşamazsa ne olacak? Başkanlık için neden 270 delege sayısına ulaşmak gerekiyor?

270 DELEGEYE ULAŞAN GALİP GELİYOR

Amerikalı seçmen, sandığa gittiğinde doğrudan yeni başkanı ve yardımcısını değil bu ikiliyi seçecek olan seçiciler kurulu delegelerine oy veriyor. Dolayısıyla seçimin sonucunda bir başkan adayının aldığı oy sayısı değil kazandığı delege sayısı belirleyici oluyor. 'Electoral Collage' denilen seçiciler kurulu Senato ve Temsilciler Meclisinin toplam üye sayısı olan 538 delegeden oluşuyor. Delege sayısı 270'e ulaşan başkan adayı seçimin de galibi oluyor.

ABD ANAYASASI OLASI EŞİTLİĞE ÇÖZÜM GETİRMİŞ

Her iki adayın 269 delege elde ettikleri bir senaryo mümkün mü? Söz konusu senaryonun oluşması için Demokrat aday Joe Biden'ın Wisconsin, Nevada, Arizona, Michigan ve eyaletlerini kazanması gerekiyor. Donald Trump da geri kalan Georgia, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve Alaska'yı kazanmalı. Halen gelmeye devam eden seçim sonuçlarına göre düşük bir ihtimal olsa da bu senaryonun gerçekleşmesi mümkün. Peki böylesi bir eşitlikte ABD Başkanı nasıl seçilecek? Her ne kadar çok küçük bir ihtimal olsa da ABD Anayasası 269'luk eşit delege sayısı olabileceğini öngörmüş ve bu çıkmaza çözüm getirmiş.

EŞİTLİK DURUMUNDA KİM DAHA AVANTAJLI?

Demokratlar 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 232 milletvekili ile çoğunluğa sahip. Fakat temsilciler ayrı ayrı oy kullanmıyor. Her eyaletin bir oy hakkı bulunuyor. Buna göre 26 oy alan aday başkan seçiliyor. Yalnız bu durumda daha az temsilcisi olan Cumhuriyetçiler avantajı elde edebilir çünkü daha fazla eyalette temsilcileri bulunuyor. Sonuç olarak bu durum Donald Trump için bir avantaj oluşturuyor. Senato da ise Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için Mike Pence'in yeniden seçilme ihtimali oldukça yüksek.

1800 YILINDA YAŞAŞAN TIKANIKLIK ÇÖZÜM GETİRDİ

ABD'nin siyasi tarihinde bu durum bir kez gerçekleşmişti. 1800'de ABD'nin 3'ncü Başkanlık seçimi için Bağımsızlık Bildirgesi'ni hazırlayanlardan biri olan Thomas Jefferson, rakibi Aaron Burr ile aynı delege sayısına ulaşmıştı. O zamanlar anayasada bu duruma kesin bir çözüm bulunmuyordu. Bu yüzden Temsilciler Meclisi, 36 seçim sonrasında Thomas Jefferson'u başkan yapmıştı. Böyle bir tıkanıklığın tekrar yaşanmaması için 1804'te Anayasa'nın 12. değişiklik kabul edildi.