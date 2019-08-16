ABD'de yolcu uçağı tek müşterisi için Aspen'den Salt Lake City'ye uçtu

16.08.2019 09:03

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yolcu, SkyWest Hava Yolları'nın Delta uçusunda tek başına seyahat etti.

ABD'nin New York kentinde yaşayan ve yönetmen olduğu öğrenilen yolcu Vincent Peone, Salt Lake City'ye gidecek başka yolcu olmaması nedeniyle yalnız başına yaptığı "özel" uçuşun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Peone attığı tweet'te "Delta geçtiğimiz hafta bana kendi özel uçağımı tahsis etti." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle