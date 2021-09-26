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Son dakika haberi: ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: - ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı ABD'nin Montana eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı

WASHINGTON - ABD'nin Montana eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Joplin kasabasında Demiryolu şirketi Amtrak tarafından işletilen "Empire Builder" isimli yolcu treninin 8 vagonu raydan çıktı. Meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Amtrak tarafından yapılan açıklamada, Chicago-Seattle seferini yapan trende 141 yolcunun ve 16 personelin bulunduğu ifade edildi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Amtrak'a ait bir trenin 2018 yılında yanlış yola girip park halindeki bir yük trenine çarpmasının ardından 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı

Son dakika haberi: ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı

Son dakika haberi: ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı

Son dakika haberi: ABD'de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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