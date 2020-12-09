ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti

09.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:20

Yıllardır Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemden düşmeyen Sermiyan Midyat'ın ABD'yi kötülediğini duyunca demediğini bırakmadı.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle adını hafızalara kazıtan Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. 2016 yılında yerleştiği ülkede tur şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.

DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Karel, oyuncu sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelen Sermiyan Midyat'ın ABD'de çektiği videoyla ülkeyi kötülediğini duyunca sessiz kalamadı. Bir takipçisinin hatırlatmasıyla konu hakkında fikirlerini söyleyen Karel, eleştirinin dozunu kaçırarak "S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış it. Ben ne ekmek yediğim yeri kötülerim ne de memleketimi kimseye ezdiririm. Şunu da söyleseymiş ya videoda; Sermiyan Midyat, Türkiye'de kadın dövdüğünde elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun, gel o kadına şiddeti burada Amerika'da yap bakalım nereden ne alıyorlar" dedi.

ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti

"AMERİKA'YI GÖRÜNCE ÜLKEMİN KIYMETİNİ ANLADIM"

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 yıl sonra yurt dışına çıkan Sermiyan Midyat, ülkede pandemi sonrası yeterince önlem alınmadığını görünce yayınladığı videosunda "Herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Gerçekten memleketteki tüm sağlık çalışanların, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti

İlgili Haberler

Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı?
Tolga Karel kimdir? Tolga Karel karel kaç yaşında, nereli? Tolga Karel hangi dizilerde oynadı?
Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi! Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli?
Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat hayatı ve biyografisi! Sermiyan Midyat kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları (6)
ÇAPKIN KIZ ASLI: BANA DESELER GEL SANA ABD VATANDAŞLIĞI VERELİM BURAYA GELDİĞİNDE İŞİNDE HAZIR OLACAK ŞARTIMIZ TÜM ABD ORDUSUNUN ALTINA YATACAKSIN DÜŞÜNMEDEN KABUL EDERİM. EN AZINDAN ALIMGÜCÜM OLUR DEMOKRASİ İNSAN HAKLARI ADALET OLAN BİR ÜLKEDE YAŞAMIŞ OLURUM.
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
ERKAN: ferrari tarlada gidemiyor diye benim toros ferrariden daha iyi demeyle daha iyi olmuyor. anlayana
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
KARTAL: newyorkta 300 bin homeless var vahsi kapitalizm kiminde milyon dolar var kimi sokakta yasiyor boyle sistem olmaz yetenek zekada fark olabilir ama parada bu kadar fark olamaz abd yanlış yoldasın en iyi kuzey avrupa tüm vatandaşlarına yardım ediyor pandemi adam başı ayda 1100 + kira euro yegenlerim orda...abd den daha iyi...
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Öner Erkan Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Pierre Webo Sergen Yalçın Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:22:10. #1.14#
title