ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle adını hafızalara kazıtan Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti. 2016 yılında yerleştiği ülkede tur şoförlüğü yapmaya başlayan Karel, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.

DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Karel, oyuncu sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme gelen Sermiyan Midyat'ın ABD'de çektiği videoyla ülkeyi kötülediğini duyunca sessiz kalamadı. Bir takipçisinin hatırlatmasıyla konu hakkında fikirlerini söyleyen Karel, eleştirinin dozunu kaçırarak "S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış it. Ben ne ekmek yediğim yeri kötülerim ne de memleketimi kimseye ezdiririm. Şunu da söyleseymiş ya videoda; Sermiyan Midyat, Türkiye'de kadın dövdüğünde elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun, gel o kadına şiddeti burada Amerika'da yap bakalım nereden ne alıyorlar" dedi.

"AMERİKA'YI GÖRÜNCE ÜLKEMİN KIYMETİNİ ANLADIM"

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 yıl sonra yurt dışına çıkan Sermiyan Midyat, ülkede pandemi sonrası yeterince önlem alınmadığını görünce yayınladığı videosunda "Herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Gerçekten memleketteki tüm sağlık çalışanların, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" ifadelerini kullanmıştı.