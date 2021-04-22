ABD'de yapılan araştırmaya göre yüksek miktarda mantar tüketimi kanser riskini düşürebiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de yapılan araştırmaya göre yüksek miktarda mantar tüketimi kanser riskini düşürebiliyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre yüksek miktarda mantar tüketimi kanser riskini düşürebiliyor
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

ABD'de yürütülen bir araştırma, yüksek miktarda mantar tüketiminin kanser riskini düşürebileceğine dair kanıtlar ortaya koydu.

ABD'de yürütülen bir araştırma, yüksek miktarda mantar tüketiminin kanser riskini düşürebileceğine dair kanıtlar ortaya koydu.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, günde 18 gram mantar tüketen bireylerin, tüketmeyenlere göre kansere yakalanma olasılığının yüzde 45 daha az olduğunu gösterdi.

Bulguya, 1966-2020 yılları arasında yapılan 17 kanser çalışması ve 19 bin 500 kanser hastası hakkındaki bilgilerin analiz edilmesiyle ulaşıldığı belirtildi.

Uzmanlar vitaminler, antioksidanlar ve özellikle hücresel koruyucu ergotionein açısından zengin mantarların, kansere karşı kalkan görevi görebileceğini, vücudu oksidatif strese karşı koruyarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Penn State Kanser Enstitüsü araştırmacısı ve halk sağlığı bilimleri Profesörü John Richie, araştırmanın bulgularının, mantarların kansere karşı koruyucu etkisine yönelik güçlü kanıt oluşturduğuna işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
Piyasalar güne hareketli başladı! Dolar ve euro hızlı yükseliyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Mete Kalkavan Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD'de yapılan araştırmaya göre yüksek miktarda mantar tüketimi kanser riskini düşürebiliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:15:11. #1.16#

title