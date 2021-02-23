ABD'de yakıt yüklü tankerle trenin çarpıştığı kazada, alevler gökyüzünü sardı
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ABD'de yakıt yüklü tankerle trenin çarpıştığı kazada, alevler gökyüzünü sardı

23.02.2021 20:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:12

Amerika'da yakıt tankeri taşıyan tır ile trenin çarpışması sonucu korkunç bir yangın meydana geldi. Kimsenin yara almadan kurtulduğu yangında, bir ev tamamen küle döndü.

Amerika'nın Teksas eyaletinde, kömür ve akaryakıt tanker, hareket halindeki trene yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle olay yerinde büyük bir yangın meydana geldi.

ABD'de yakıt treniyle tırın çarpıştığı kazada, korkunç bir yangın meydana geldi

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Tren makinisti ve tır şoförünün kaza almadan kurtuldukları öğrenilen olayda, itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

BİR EV TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Kazanın meydana geldiği yerde bulunan bir ev, yangının sıçramasıyla tamamen küle döndü. Ekipler ise yangınla ilgili bilançoyu ve kazanın kesin sebebini yapacakları inceleme sonrası açıklayacağını duyurdu. Edinilen bilgiye göre korkunç yangının meydana geldiği olayda, tankerin kömür ve akaryakıt taşıdığı, trenin ise 5 vagondan oluştuğu öğrenildi.

ABD'de yakıt yüklü tankerle trenin çarpıştığı kazada, alevler gökyüzünü sardı
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