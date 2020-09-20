ABD'de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
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ABD'de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi

ABD Ticaret Bakanlığının dünyaca ünlü mobil uygulama olan WeChat'in ABD'de indirilmesinin yasaklanacağını duyurmasının ardından mahkeme yasağın durdurulması kararını verdi.

ABD'de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
20.09.2020 21:20 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:24

ABD Ticaret Bakanlığının dünyaca ünlü mobil uygulama olan WeChat'in ABD'de indirilmesinin yasaklanacağını duyurmasının ardından mahkeme yasağın durdurulması kararını verdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, bugünden itibaren Çin menşeili dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması olan TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin yasaklanacağı duyurulmuş, söz konusu uygulamaların ABD'de bulunan "mobil uygulama mağazalarından" indirilmesinin ve güncellenmesinin durdurulacağını açıklamıştı.

Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesinden Yargıç Laurel Beeler, WeChat yasağının ifade özgürlüğü konusunda ciddi sorular ortaya çıkaracağını öne sürerek, uygulama mağazalarından kaldırılma emrini durdurdu. Dava, Çin asıllı Amerikalıların iletişim kurmak için kullanabileceği alternatif bir uygulama olmadığını iddia eden bir grup WeChat kullanıcısı tarafından açıldı. Davacılar, ayrıca WeChat'in uygulama mağazalarından güncellemeden kullanılamaz hale geleceğini iddia ettiler. Davacıların avukatı yaptığı açıklamada, "ABD savaş zamanlarında bile iletişim için büyük bir platformu asla kapatmadı. Amerikan toplumunu hedef alan WeChat yasağında ciddi sorunlar var" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Çin merkezli ByteDance firmasına ait sosyal medya uygulaması TikTok'a getirilen yasağın ise ABD operasyonlarını satın almak için ABD'li Oracle ve Walmart ile görüşmelere başlamasının ardında 1 hafta ertelendiği duyuruldu. Görüşmelerden olumlu sonuç alınamazsa, yasak yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin menşeili WeChat ve Tiktok'un Çin hükümetine büyük miktarda veri gönderdiği ve ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu gündeme getirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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