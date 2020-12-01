ABD'de ünlü restoratör yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
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ABD'de ünlü restoratör yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

01.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:33
ABD'de ünlü restoratör yarışmadan 1 milyon dolar kazandı

ABD'de ünlü restoratör David Chang 'Kim milyoner olmak ister?' adlı bilgi yarışmasından 1 milyon dolar kazandı.

ABD'de ünlü restoratör David Chang 'Kim milyoner olmak ister?' adlı bilgi yarışmasından 1 milyon dolar kazandı.

ABD'de ünlü restoratör David Chang 'Kim milyoner olmak ister' isimli bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanan ilk ünlü oldu. Chamg, kazandığı 1 milyon doları koronavirüs (Covid-19) pandemisinden etkilenen restoran çalışanlarına bağışlamaya karar verdiğini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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