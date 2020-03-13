ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Güncel

ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle Ulusal Acil Durum ilan edilmesi beklenirken Los Angeles'ta ilk, orta ve lise öğrenimine 1 buçuk ay ara verildi.

13.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:15
ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle Ulusal Acil Durum ilan edilmesi beklenirken Los Angeles'ta ilk, orta ve lise öğrenimine 1 buçuk ay ara verildi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ilan edilmesi planlanan acil durum uyarınca federal hükümet, Federal Acil Durum Yönetim Merkezi - FEMA'ya bölgesel yönetimlere maddi destek aktarma hakkı ve yaşanan acil duruma karşı alınacak önlem ve müdahaleleri koordine yetkisi veriyor.

ABD'de görülen korona virüsü vakalarında hızlı bir artış yaşanırken üst düzey yöneticilerde virüsten etkileniyor. Miami Valisi Francis Suarez yaptığı açıklamada korona virüsten etkilendiğini açıklarken geçtiğimiz günlerde korona virüsü taşıdığı belirlenen Brezilya Başkanı Basın Sekreteri Fabio Wajngarten ile yakın temasta bulunan Başkan Trump'ın test edilmeyeceği açıklandı.

ABD'de korona virüsünden dolayı yaşam durma noktasına geliyor. New York eyaletinde bazı bölgelere giriş ve çıkışlara izin verilmezken New York şehrinin damarları sayılan metro ise tamamen durmuş durumda. Ülke genelinde yüksek öğretim veren kurumların hemen hepsi fiziksel sınıfları kapatarak online eğitim sistemine geçerken, virüsün yayılma ihtimalini azaltmak için aralarında Los Angeles'ın da bulunduğu birçok yerde ilk, orta ve lise öğrenimine 1 buçuk ay ara verildi. Bu durumun özellikte okul sisteminden destek görerek gıda ihtiyacını karşılayan birçok çocuğun yaşamını zorlaştıracağı öngörülüyor. Yapılacak başkanlık seçiminde Demokrat Partinin adayını belirleyecek ön seçimler ise Lousiana eyaletinde iptal edildi.

California, Washington ve daha birçok eyalet de 250 kişi ve üzerinde insanın bir araya geleceği tüm toplantılar durdurulurken NBA, NCAA, NFL, maraton koşuları ve benzeri birçok spor olayı da iptal edildi. Ayrıca Disneyland, Universal Studios gibi dünyaca ünlü turistik eğlence parkları da kapılarını kapattı.

Virüs ekonomiyi de vurdu. 12 Mart tarihinde büyük bir düşüş yaşayan borsa toparlanmaya çalışsa da henüz başarılı olabilmiş değil. ABD'nin ekonomisi için önemli olan ve Pasifik kıyılarındaki en büyük ticari giriş noktası olan Los Angeles ve Long Beach Limanları ise haftada bir gün bozulabilecek gıdalara hizmet verecek şekilde çalışmalarını durdurdu. Özellikle Çin ve Avrupa'dan gelecek malzemelere bağlı olan üreticilerde ise stok sıkıntısı baş göstermeye başladı. Havayolları, turistik merkezler, lokantalar ise boş. Uzmanlar ekonomik durgunluk konusunda uyarıda bulunuyor.

Korona virüs 21 Ocak'ta ilk hastanın görülmesinden bu yana 47 eyalette 1714 kişiye bulaşmış durumda. Son resmi rakamlara göre ise 41 hasta hayatını kaybetti. Virüsün kontrol altına alınamaması halinde ABD genelinde 214 milyon Amerikalı 'ya hastalığın bulaşacağını ve hastalık sebebi ile ölenlerin sayısının 1.7 milyon olabileceği CDC tarafından yapılan istatiksel çalışmalarda görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD'de korona alarmı! Trump acil durum ilan etti Haber
ABD'de korona alarmı! Trump acil durum ilan etti
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi? Haber
DSÖ merak edilen soruyu yanıtladı! Korona yaz aylarında bitecek mi?
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı Haber
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti
Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
ABD Başkanı Trump'tan olimpiyat önerisi: Bir yıl ertelenebilir
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Vatandaşlar, iç karartan sigara paketlerine karşı çareyi renkli kılıf kullanmakta buldu
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Everton, bir futbolcularında koronavirüse rastlandığını açıkladı
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi
Şarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar
Şarkıcı Ebru Polat, koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı: Ahlaksızlar
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Avrupa Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: ABD'de Ulusal Acil Durum ilan edilmesi bekleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 22:47:59. #1.14#