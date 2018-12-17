ABD'de Türk İş Adamı Ekim Alptekin'e 'Gülen'in İadesi İçin Komplo Kurmak' Suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in yargılandığı davada, Flynn'in eski iş ortakları Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin, Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için "komplo kurmak" ve "yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek" ile suçlandı. İş adamı Ekim Alptekin'e yönelik bir diğer suçlama ise FBI'a "yalan beyanda bulunmak".

Virginia'daki federal mahkemede görülen davada, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin hakkındaki iddianeme Pazartesi günü açıklandı.

66 yaşındaki Bijan Rafiekian yargıç karşısına çıktı.

Savcılar, bu aşamada Rafiekian'ın tutuklu yargılanmasına gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Rafiekian, Salı günü yeniden mahkeme önüne çıkacak.

İddianamede; Michael Flynn, Bijan Rafiekian ve Ekim Alptekin'in birlikte bir danışmanlık şirketini yönettikleri, Fethullah Gülen'i itibarsızlaştırarak onun Türkiye'ye iadesini sağlamak istedikleri ve Türkiye'nin bu lobicilik faaliyetlerindeki rolünü gizledikleri belirtiliyor.

Ayrıca, Alptekin'in, Rafiekian ve Flynn'e şunları yazdıkları belirtiliyor:

"Bugün Ankara'da bazı görüşmeler yaptım. Sözleşmemizin gizliliği, bütçesi ve kapsamının tartışılması konusunda bana yeşil ışık yakıldı."

Washington Post: Ekim Alptekin Türkiye'de Amerikan Washington Post gazetesi ise 41 yaşındaki Ekim Alptekin'in halen Türkiye'de olduğunu yazdı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Alptekin'in sözcüsü ise iş adamının daha önce düzenli olarak Türk hükümeti için çalışmadığını söylediğini hatırlattı.

Alptekin'in sözcüsü, davada adı geçen diğer kişilerin "hikayelerini değiştirdiklerini" söyledi.



Michael Flynn ise Rusya'nın ABD'de 2016'daki başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemediği kapsamında açılan davada, daha önce savcılarla işbirliğine giderek itirafçı olmuştu.

FBI ajanlarına yalan söylediği tespit edilen Flynn'in cezası Salı günü açıklanacak.

Savcılar, Flynn hakkında hapis cezası istememişti.