ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden genç Kocaeli'de defnedildi

19.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:46

ABD'nin Florida eyaletinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 30 yaşındaki Ahmetcan Çağlayan, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi.

Çağlayan için İzmit ilçesinde tarihi Fevziye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çağlayan'ın babası Ahmet Fırat ve annesi Marcia ile kardeşi Sait Emir Çağlayan, yakınları, arkadaşları, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Baba, taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durduğu görülen anne oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Ahmetcan Çağlayan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Çağlayan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine ABD bayrağı, fotoğraflarının bulunduğu ön tarafına ise Osmanlı arması konuldu.

Ahmetcan Çağlayan'ın bekar olduğu ve ABD'de bir şirkette üst düzey yöneticilik yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA