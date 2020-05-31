ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar devam ediyor. Trump, orduya teyakkuza geçme emri verirken toplam 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez aktif hale getirildi.

31.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:48

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York'tan Los Angeles'a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti. Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı. Olayların ardından Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez aktif hale getirilirken 25 şehirde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25 ŞEHİRDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Protestolarda göstericiler "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.

Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin anlar yaşandı.

Kentte Ulusal Muhafızların göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Bazı göstericiler çevrede bulunan çöp tenekelerini yakarken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece geç saatlere kadar devam eden olaylarda bazı göstericilerin hafif yaralandığı bildirildi.

NEW YORK'TA GÖSTERİCİLERLE POLİS ÇATIŞTI

New York'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısına kadar devam eden gösterilerde de polis ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda polisin kalabalığa copla müdahale ettiği gözlenirken, bir polis aracının da bariyerlerin önünde duran göstericilerin üzerine sürülmesi sonucu bazı kişilerin yaralandığı görüldü.

Manhattan Union Meydanı civarındaki gösterilerde protestocular bazı polis araçlarının camlarını kırdı, sprey boya ile araçların üzerine sloganlar yazdı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK KEZ

Minnesota Ulusal Muhafızları da uzun bir aradan sonra aktif hale getirildi. Minneapolis ve St. Paul'de üst üste gösterilerin kundaklama, vandallık ve yağmaya dönmesinin ardından Minnesota Ulusal Muhafızları, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez aktif hale getirildi. Minnesota Valisi Tim Walz, "Bu karar gerekliydi çünkü dışarıda Floy'un ölümünü bahane ederek yağma yapan insanlar var. Biz saldırı altındayız ve düzen sağlanmalı" dedi.

ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dünya Manşet

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