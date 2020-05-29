ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü Geçtiğimiz gün ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi bir Amerikalının polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan olaylarda şehirdeki pek çok mağaza yağmalanırken görüntüler savaş yaşanan bir kenti andırdı.

46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un önceki gün polisler tarafından boğularak öldürülmesiyle başlayan olaylarda Minneapolis'te sular durulmuyor. Kentin birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

YAĞMA VE ŞİDDET OLAYLARI ZİRVE YAPTI

Floyd'un öldürülmesini protesto etmek için sokaklara inen Amerikalılar, başta polis merkezi olmak üzere birçok noktayı ateşe verdi ve çok sayıda mağazayı yağmaladı.

Kentte kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde birçok noktadan dumanların yükseldiği görülürken mağazaların ise vitrin camlarının kırıldığı gözlemlendi.

TRUMP: YAĞMA BAŞLADIĞINDA SİLAHLAR ATEŞLENİR

Trump, Minneapolis'teki olaylarla ilgili uyarı getirilen paylaşımında, "Bu eşkıyalar (protestocular), George Floyd'un anısını kirletiyor ve ben bunun olmasına izin vermem. Az önce Minnesota Valisi Tim Waltz ile konuştum ve ordunun her şekilde yanlarında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Mesajın akış sayfasında doğrudan görüntülenmesini engelleyen ve "Göster" butonu ekleyen uyarı notunda, "Bu paylaşım, şiddeti yüceltmeye yönelik Twitter kurallarını ihlal etmiştir ancak Twitter, kamu yararının söz konusu olduğunu değerlendirdiğinden paylaşımı erişime açık bırakmıştır." ifadesi yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANI YAĞMACILIĞA KARŞI ÇIKTI

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürüldüğü Minneapolis kenti Belediye Başkanı Jacob Frey, son birkaç gecedir ve saattir yağmacılık anlamında yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Frey, Floyd'un hayatını kaybettiği 3. bölgedeki polis merkezine giren göstericilerin binayı ateşe vermesi konusunda basına açıklama yaptı.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, "Tuğla ve harç insan yaşamı kadar önemli değildir. Bir binanın sembolize ettiği şey, yaşamdan, memurlarımızdan veya kamudan daha önemli değildir. Şehrimizde şu anda çok fazla öfke ve acı var. Bunu anlıyorum, şehrimizin tamamı bunu haklı buluyor. Son birkaç gecedir ve saattir yağmacılık anlamında gördüklerimiz ise kabul edilemez." dedi.

Minneapolis emniyet mensuplarını 3. bölgedeki polis merkezinden çekme kararını, hem bina içindeki memurlara hem de dışarıdaki vatandaşlara yönelik tehdit nedeniyle kendisinin verdiğini vurgulayan Frey, "Bunlar iş yerleri, ihtiyacımız olan kamu kurumları...Korunduklarından emin olmalıyız." diye konuştu.