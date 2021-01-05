ABD'de şişme Noel ağacı kostümü giyen bir kişi 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırdı

Koronavirüs salgını ABD'de etkisini artırırken, dehşete düşüren bir olay San Jose'deki bir hastanede yaşandı. Şişme Noel ağacı kostümü giyen bir hastane çalışanı 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırırken, bir sağlık çalışanının da hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD'liler için yılın en mutlu ve huzurlu dönemlerinden biri olan Noel, San Jose'de bir faciayla anılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun mesailer geçiren Kaiser Permanente San Jose Tıp Merkezi'ndeki çalışanlar için bir hastane çalışanı kırmızı burunlu, gülümseyen bir Noel ağacı kostümü getirdi. İçerisindeki fan sayesinde şişen ve böylelikle yumuşak ve büyük bir ağaç haline gelen kostüm hastane içinde dehşet saçtı.

BİR KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık çalışanlarının moralini yerine getirmek için hazırlanan plastik ve şişme ağaç ilk belirlemelere göre 43 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştırdı. Bir sağlık çalışanının da koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdiği açıklandı.

FAN KORONAVİRÜSÜ YAYDI

Hastane yetkilileri, havayla çalışan kostüm sonucunda 27 Aralık ile 1 Ocak arasında hastanede çalışanların testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Hastane yönetimi, fanla çalışan kostümün koronavirüs damlacıklarını ve parçacıklarını hastane içerisinde birçok noktaya taşıdığını tahmin ettiklerini duyurdu.

"HASTANE ÇALIŞANI İZNİMİZ OLMADAN KOSTÜMÜ KULLANDI"

Hastanenin Başkan Yardımcısı Irene Chavez, Washington Post'a, "Bu durumun hastanemizle bir ilgisi yok, bir hastane çalışanı iznimiz ya da onayımız olmadan o kostümü kullandı. Bu kişide koronavirüs semptomu yoktu" dedi.