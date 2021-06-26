ABD'de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü

ABD'de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'de bir sıcak hava balonunun elektrik hatlarına çarparak düşmesi sonucu balonun pilotu dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ABD'de bir sıcak hava balonunun elektrik hatlarına çarparak düşmesi sonucu balonun pilotu dahil 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, bölgedeki 13 bin ev ve işyerinde elektrik kesintine neden oldu.

ABD'nin güneybatısında yer alan New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque kentinde yerel saatle 07.00 sıralarında bir sıcak hava balonu elektrik hatlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan balonun düşmesi sonucu balonun pilotu dahil 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Balonun elektrik hatlarına çarpması nedeniyle bölgede 13 bin ev ve işyeri elektriksiz kalırken, elektrik kesintinin hala devam ettiği öğrenildi.

"Kurbanlar oldukça kötü durumda"

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin 40-60 yaşları arasında olduğu kaydedilirken, isimler hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Albuquerque Polis Sözcüsü Gilbert Gallegos, "Kurbanlar oldukça kötü durumda, doktorlar yaralıyı kurtarmaya çalışıyor. Çok trajik bir kaza, olay yerine ulaşan ilk polis memurları zor anlar yaşadı" dedi.

Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olaya ilişkin yayınladığı raporda, balonun sepetinin Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı'nın yaklaşık 10 kilometre batısında, şehrin Batı Yakası semtindeki bir eczanenin yakınlarına düştüğü belirtildi. Balonun ise düşmenin ardından sepetten ayrıldığı ve başka bir yere düştüğü aktarıldı.

Öte yandan FAA ve polisin kazanın nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor. - NEW MEXICO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Vatandaşlarla polis seferber oldu! Köprüden atlamak üzere olan genci böyle kurtardılar
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta can pazarı! Ailesiyle birlikte oturan adam, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Kocadağ Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de sıcak hava balonu kazası: 4 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:20:11. #1.16#

title