ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi
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ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

09.11.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:05

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçim sonrası ülkede kaos çıktı. Trump, seçimlerde usulsüzlük olduğunu öne sürerken, destekçileri de sokağa inerek protesto gösterilerinde bulundu. Aralarında silahlı kişilerin de bulunduğu binlerce Trump destekçisi, Biden'ın Beyaz Saray'ı medya aracılığıyla çaldığını iddia etti.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin sonucu koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılmasından dolayı uzadı. Gelen son verilere göre Demokratların başkan adayı Joe Biden başkan olması için gerekli 270 delegeyi elde ederek ABD'nin 46'ncı başkanı oldu.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SOKAĞA İNDİRİLER

Bu durum ülkede kaosa neden oldu. ABD'nin mevcut başkanı Donald Trump oyların çalındığı yönünde iddialarda bulunurken, birçok eyalette mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Trump kampanyasının avukatları bazı eyaletlerde başvurularını yaparken, Trump destekçileri de uzun namlulu silahlarla sokağa indi.

ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

BİDEN BEYAZ SARAY'I ELE GEÇİRMEKLE SUÇLANDI

Dailymail'in haberine göre, aralarında silahlı insanların da bulunduğu binlerce kişi Phoenix şehir merkezinde bayraklarla yürüyüş yaptı ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'ı ele geçirmek için medya ile işbirliği yaptığını iddia etti.

ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

GÖSTERİLER HAFTA SONU BOYUNCA DEVAM ETTİ

Çalmayı durdurun gösterileri Michigan, Georgia, Kuzey Dakota ve Pensilvanya'da da gerçekleştirildi. Bu gösterilerin hafta sonu boyunca devam ettiği de aktarıldı.

ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi

Meksika'da yayın yapan bir televizyon kanalının muhabiri ise uzun namlulu silahla sokağa inen bir Trump destekçisiyle röportaj yaptı. Bu anlar gösterilerin en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

"ÖZGÜRLÜK VEYA ÖLÜM"

Göstericiler, "Başkan Trump'ın bu seçimi kazandığını hepimiz biliyoruz!" diyerek sloganlar attı. Öte yandan gösterilerde "Özgürlük veya ölüm" diye de bağırıldı.

ABD'de seçim sonrası Trump destekçileri uzun namlulu silahlarla sokağa indi
Haber Yorumları (3)
ADANALI: tüm Joe Biden taraftarlarınıda sokağa çıkmaya davet ediyoruz. sizin eliniz armutmu topluyor. silahlanın. altta kalanın canı çıksın yiyin birbirinizi. sonuna kadar destekliyorum
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FB LI: Tramppı yedirmeyiz
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REALİST: dünyaya demokrasi dağııtığını iddia eden amerika toplumu demokrasiye savaş açmış durumda
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