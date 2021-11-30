ABD'de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu - Haberler
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ABD'de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu 10 eyalette durduruldu

NEW ABD'de federal mahkeme, tüm sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olması zorunluluğuna karşı tedbir kararı alarak 10 eyalette uygulamayı durdurdu.

NEW ABD'de federal mahkeme, tüm sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olması zorunluluğuna karşı tedbir kararı alarak 10 eyalette uygulamayı durdurdu.

Associated Press'in haberine göre, Missouri eyaleti Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthew Schelp, kararında, devlete ait sağlık sigortası programları Medicare ve Medicaid'in, programlarla anlaşmalı kurumlarda çalışanlara aşıyı zorunlu tutmak için ABD Kongresinden yetkileri bulunmadığını belirtti.

Schelp, böylece ABD yönetiminin getirdiği sağlık çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması zorunluluğuna karşı ilk hukuki mücadeleyi başlatmış oldu.

Söz konusu karar, ABD yönetimini dava eden eyaletler koalisyonunda bulunan Alaska, Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Kuzey Dakota, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde geçerli oldu.

Haber de, söz konusu eyaletlerin vali veya başsavcılarının Cumhuriyetçi partiden olduğu vurgulandı.

Biden yönetimi, sosyal sigorta programları üzerinden devletten fon alan yaklaşık 76 bin sağlık kurumunda çalışan 17 milyondan fazla çalışanın 6 Aralık'a kadar ilk doz, 4 Ocak 2022'ye kadar ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptırmış olmasını şart koşuyordu.

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AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri

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