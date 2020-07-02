ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
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ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs salgınının merkez üssü olan ABD'de son 24 saatte 52.898 yeni vaka tespit edildi. ABD Başkanı Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Süreci iyi yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

02.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:19

ABD'de 24 saatte 52 binin üzerinde yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği belirtildi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de 24 saatte 52 bin 898 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Alaska, Arizona, Kaliforniya, Georgia, Idaho, Oklahoma, Güney Carolina ve Teksas eyaletlerinde rekor vaka sayılarına ulaşıldığı, ABD'nin farklı eyaletlerinde de durumun ciddileştiği belirtildi.

TRUMP: ÇOK YAKINDA BİR AŞIYA SAHİP OLACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business'a yaptığı açıklamada, "Çok yakında bir aşıya sahip olacağımızı düşünüyorum" derken aynı zamanda süreci iyi yönettiklerini de ifade etti.

GÜNLÜK 100 BİN VAKA UYARISI

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ülke genelinde yeterli önlemlerin alınmaması durumunda günlük vaka sayısının 100 bine kadar çıkabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ülke genelinde vaka sayısı 2 milyon 779 bin 953'e ulaşırken 130 bin 798 kişi ise hayatını kaybetti.

ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi

Kaynak: DHA

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