ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Botham Jean'in adı caddeye verildi

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Botham Jean'in adı caddeye verildiABD, (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletinde 2018 yılında eski polis memuru Amber Guyger'in 26 yaşındaki komşusu Botham Jean'i vurarak öldürülmesi olayının ardından Jean'ın adı Dallas'ta bir caddeye verildi.

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Botham Jean'in adı caddeye verildi

ABD, (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletinde 2018 yılında eski polis memuru Amber Guyger'in 26 yaşındaki komşusu Botham Jean'i vurarak öldürülmesi olayının ardından Jean'ın adı Dallas'ta bir caddeye verildi.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger'in 2018 yılında yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Yetkililer, polis Amber Guyger tarafından evinde öldürülen siyahi vatandaşı Botham Jean'in adını Dallas kentinde bir caddeye verdi. Jean'in ailesi ve kent sakinleri cumartesi günü, Botham Jean Bulvarı tabelasını törenle açtı. Törene katılan Jean'ın kız kardeşi kardeşi Allisa Findley 'Güçlü olacağımı sanıyordum. Çünkü bu organizasyonun bir kutlama havasında olması gerekiyordu. Ancak kardeşimi özlüyorum. ve onu geri istiyorum."

NE OLMUŞTU?

Dallas emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, 2018 yılında görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyah komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Guyger, girdiği evi kendisininki sandığını ve Jean'in de hırsız olduğunu düşündüğünü söylemişti. Olayın ardından Guyger, görevden alınmıştı. Mahkeme, olaya ilişkin görülen davada Guyger'i cinayetten suçlu bulmuştu.

AĞABEYİNİN KATİLİNE SARILMIŞTI

Guyger'ın duruşmasında tanık kürsüsüne çıkan öldürülen Jean'ın kardeşi, ağabeyinin katiline 'seni affediyorum' diyerek sarılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı