ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
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ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin yankıları sürerken New York eyaletinin Buffalo kentinde polisler 75 yaşındaki adamı yere itti. Kafasını sert bir şekilde yere vuran yaşlı adam yerden kalkamazken polisler ise hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti.

05.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:31

Buffalo'nun merkezindeki belediye binası önünde çekilen görüntülerde 75 yaşındaki bir adam bir anda polisin arasında kalıyor. Bu sırada bir polis yaşlı adamı çok sert bir biçimde yere ittiriyor.

YARDIM ETMEK İSTEYEN POLİSİ, ARKADAŞLARI ENGELLEDİ

Yerde bayılan ve ayağa kalkamayan adamın kafasının arkasından ve kulaklarından kan akmaya başlayınca bazı polis memurları ilk yardım ekiplerini arıyor. Görüntülerde adamı ayağa kaldırmak isteyen bir polis memurunu mesai arkadaşının engellediği görülüyor. Bu sırada bir başkası ise "Kulaklarından kan akıyor" diye bağırarak, ambulans çağrılmasını istiyor.

"İKİ POLİS, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, "Saldırıya uğrayan adam hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik ama stabil. Olaya karışan iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Buffalo Polis Komiseri Byron Lockwood gibi ben de bu videodan çok rahatsız oldum" açıklamasını yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken New York Valisi Andrew Cuomo, "Bu yaşanan olay tamamen kabul edilemez ve utanç kaynağı. Bu polisler görevden tamamen uzaklaştırılmalı" dedi.

ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı

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