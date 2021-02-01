ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı

ABD'nin New York eyaletinde iddiaya göre anne ve babasını öldürmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, polis ekipleri tarafından biber gazı sıkılıp, kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, kız çocuğunun defalarca babasına gitmek için çabaladığı kaydedilirken, olay ülkede infial yarattı.

ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde bir ailenin tartıştığı ihbarını alan polis, olay yerine gitti. Tartışmanın yaşandığı ailenin evine gelen ekipler, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp, kelepçeleyerek gözaltına aldı.

OLAY POLİS KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından polise ait vücut kamerasına kaydedilen görüntüler, ülkede infial yarattı. Görüntülerde, polis memurlarının ağlayan kız çocuğunu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıktığı görüldü. Görüntülerde ayrıca çocuğun kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylediği kaydedildi.

ÇOCUK ANNE VE BABASINI ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Konuya ilişkin açıklama yapan Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan, şeffaflık sözü vererek, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerinde bulundu. Kız çocuğunun kendisini ve annesini öldürmek istediğini belirten Komiser yardımcısı Andre Anderson ise, polis memurlarının çocuğu hastaneye götürebilmek polis arabasına bindirmeye çalıştıklarını aktardı.

KIZ ÇOCUĞU SERBEST BIRAKILDI

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, gözaltına alınan çocuğun kendisine 10 yaşındaki kızını hatırlattığını ifade ederek, "Size bir anne olarak bu videonun görmek isteyeceğiniz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bu, hiçbirimizin haklı çıkarmak isteyeceği, haklı çıkarabileceği bir şey değil, değiştirmemiz gereken bir şey" şeklinde konuştu. Olayın ardından kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı