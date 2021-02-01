ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı

01.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:45

ABD'nin New York eyaletinde iddiaya göre anne ve babasını öldürmek isteyen 9 yaşındaki kız çocuğu, polis ekipleri tarafından biber gazı sıkılıp, kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, kız çocuğunun defalarca babasına gitmek için çabaladığı kaydedilirken, olay ülkede infial yarattı.

ABD'nin New York eyaletinin Rochester kentinde bir ailenin tartıştığı ihbarını alan polis, olay yerine gitti. Tartışmanın yaşandığı ailenin evine gelen ekipler, 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkıp, kelepçeleyerek gözaltına aldı.

OLAY POLİS KAMERASINA YANSIDI

Olayın ardından polise ait vücut kamerasına kaydedilen görüntüler, ülkede infial yarattı. Görüntülerde, polis memurlarının ağlayan kız çocuğunu kelepçelediği ve polis aracına binmesi için biber gazı sıktığı görüldü. Görüntülerde ayrıca çocuğun kendisini kelepçelemek için yere iten polise defalarca babasını istediğini söylediği kaydedildi.

ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı

ÇOCUK ANNE VE BABASINI ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Konuya ilişkin açıklama yapan Rochester Emniyet Müdürü Cynthia Herriott-Sullivan, şeffaflık sözü vererek, "Burada durup size 9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmasının gerekli olduğunu söylemeyeceğim" ifadelerinde bulundu. Kız çocuğunun kendisini ve annesini öldürmek istediğini belirten Komiser yardımcısı Andre Anderson ise, polis memurlarının çocuğu hastaneye götürebilmek polis arabasına bindirmeye çalıştıklarını aktardı.

KIZ ÇOCUĞU SERBEST BIRAKILDI

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, gözaltına alınan çocuğun kendisine 10 yaşındaki kızını hatırlattığını ifade ederek, "Size bir anne olarak bu videonun görmek isteyeceğiniz bir şey olmadığını söyleyebilirim. Bu, hiçbirimizin haklı çıkarmak isteyeceği, haklı çıkarabileceği bir şey değil, değiştirmemiz gereken bir şey" şeklinde konuştu. Olayın ardından kız çocuğunun hastaneye kaldırıldığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
1313: siz istediğiniz kadar karalamaya çalışın amerikan polisini avrupa polisini, türk polisini yediniz bitirdiniz adamlar yetkileri olduğu halde yetkilerini kullanamaz hali geldi, ama avrupa ve amerikan polisinin yetkisi var kardeşim sen burda olumsuz haber yapsanda amerikada bu haberler kimsenin umrumda değil, medyasıda devletide amerikan polisinin arkasında, türkiyede antartikada penguen vursalar polisin izni kapatılır 12/12 ye döner bikaç poliside açığa alırlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Halsey Jason Statham Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Mehmet Topal
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 18:02:05. #1.14#
title