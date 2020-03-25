ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
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ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden olan ABD'de ölü ve vala sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede salgın nedeniyle ölü sayısı 593'ten 802'ye, vaka sayısı ise 46 bin 481'den 55 bin 238'e yükseldi.

25.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:29
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle ABD'de ölü sayısı 802'ye, toplam vaka sayısı ise 55 bin 238'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen koronavirüsün en etkili olduğu ülkelerden olan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 757 artarak 55 bin 238'e, ölü sayısı ise 209 artarak 802'ye ulaştı.

Dün Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 481, ölü sayısı ise 593 olarak duyurulmuştu.

ABD, ÇİN VE İTALYA'NIN ARDINDAN 3. SIRADA

ABD, virüsün bulaştığı kişi sayısı bakımından dünya genelinde 81 bin 661 vaka ile Çin ve 69 bin 176 vaka ile İtalya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

VAKA VE ÖLÜMLERDE NEW YORK İLK SIRADA

Eyalet bazında bakıldığında, ABD'de salgının en fazla etkisini hissettirdiği bölgeler New York ve komşusu New Jersey olarak görülüyor.

Dün 23 bin 230 olan New York eyaletindeki vaka sayısı bugün 3 bin 146 artışla 26 bin 376'ya çıkarken, bu rakamın sadece 15 bin 597'si 8,4 milyon nüfuslu New York şehri içinde bulunuyor.

New York'u 3 bin 675 vaka ile komşusu New Jersey, 2 bin 628 vaka ile de California eyaletleri takip ediyor. Ölüm oranı bakımından da 271 ölümle New York ABD'de ilk sırada yer alırken, onu 125 ölümle Washington, 54 ölümle California izliyor.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 433'E YÜKSELDİ

Öte yandan, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335'ten 433'e çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 227 olmuştu.

ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Amerika'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 800'ü aştı

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